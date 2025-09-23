Форма поиска по сайту

23 сентября, 14:30

Общество

"Деньги 24": курьерам стали предлагать зарплату выше, чем выпускникам вузов

Курьерам в России стали предлагать зарплату выше, чем выпускникам вузов, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Работодатели предлагают курьерам в среднем 132 тысячи рублей, а людям с высшим образованием – 116 тысяч.

Эксперт отметил, что у курьеров указан потенциальный доход, а не окончательная зарплата. Из этой суммы вычитают плату за аренду транспорта, форму, налоги. У людей с высшим образованием в предложениях чаще указывают реальную зарплату "на руки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоНаталия ШкодаРоман КарловКонстантин Цыганков

