"Деньги 24": курьерам стали предлагать зарплату выше, чем выпускникам вузов

Курьерам в России стали предлагать зарплату выше, чем выпускникам вузов, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Работодатели предлагают курьерам в среднем 132 тысячи рублей, а людям с высшим образованием – 116 тысяч.

Эксперт отметил, что у курьеров указан потенциальный доход, а не окончательная зарплата. Из этой суммы вычитают плату за аренду транспорта, форму, налоги. У людей с высшим образованием в предложениях чаще указывают реальную зарплату "на руки".

