"Деньги 24": НДС может вырасти с 20 до 22%

Правительство России рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Официальных заявлений от Минфина пока нет, однако некоторые СМИ сообщают о таких планах. По предварительным оценкам, увеличение ставки может принести бюджету около триллиона рублей.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отмечает, что повышение НДС ударит по бизнесу, который уже сталкивается с высокой ключевой ставкой и санкциями. Кроме того, по данным Центробанка, аналогичное повышение НДС в 2019 году привело к росту инфляции на 0,6%.

