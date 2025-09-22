Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 сентября, 12:30

Экономика

"Деньги 24": НДС может вырасти с 20 до 22%

"Деньги 24": НДС может вырасти с 20 до 22%

Правительство России рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Официальных заявлений от Минфина пока нет, однако некоторые СМИ сообщают о таких планах. По предварительным оценкам, увеличение ставки может принести бюджету около триллиона рублей.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отмечает, что повышение НДС ударит по бизнесу, который уже сталкивается с высокой ключевой ставкой и санкциями. Кроме того, по данным Центробанка, аналогичное повышение НДС в 2019 году привело к росту инфляции на 0,6%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков

