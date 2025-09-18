Форма поиска по сайту

18 сентября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": эксперт подвел итоги пленарного заседания Московского финансового форума

"Деньги 24": эксперт подвел итоги пленарного заседания Московского финансового форума

Экономический обозреватель Константин Цыганков подвел итоги пленарного заседания Московского финансового форума. Там представители власти, бизнеса и общественных организаций обсуждали важные экономические вопросы.

В дискуссии приняли участие Сергей Собянин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Эксперт отметил, что среди позитивных сигналов на заседании – московская экономика показывает положительные результаты, в целом в России нет рецессии, а цены на нефть будут снижаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

