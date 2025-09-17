"Деньги 24": аналитики рассказали, почему в российских супермаркетах стало меньше новинок

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 15:30

Общество

Аналитики выдвинули несколько разных мнений о том, почему в российских супермаркетах стало меньше новых брендов и товаров. С точки зрения одних экспертов, это вызвано переизбытком новинок за последние три года.

Другие аналитики связали снижение ассортимента с тем, что многие позиции просто не покупают. Еще одна группа экспертов отметила, что магазины снижают количество товаров и сокращают площади, потому что массово готовятся к падению спроса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
обществовидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

