"Деньги 24": безработица в России стала самой низкой среди стран G20

Безработица в России обновила исторический минимум. Ее уровень стал самым низким среди всех стран G20.

Однако, по словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, низкий уровень безработицы в России может привести к росту инфляции. Компании повышают зарплаты для того, чтобы кадры работали лучше и эффективнее. В связи с этим они повышают цены на товары и услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.