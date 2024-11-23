"Деньги 24. Итоги": стоимость аренды квартир в Москве снижается

В конце недели экономические обозреватели собирают самые интересные и актуальные вопросы из мира экономики и личных финансов.

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве снижается уже восемь недель подряд. Вы могли этого не заметить, потому что снижение было чисто номинальным, но тенденция явно наметилась. Как подсчитали в ЦИАН, сейчас арендовать однокомнатную квартиру в Москве в среднем стоит примерно 71 тысячу рублей. Это на 3,5% меньше, чем в начале сентября. Ставки же аренды двухкомнатных квартир за это время скинули даже чуть больше – 5,5%.

Об этом подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".