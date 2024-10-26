"Деньги 24. Итоги": годовая инфляция в России составила 8,52%

Годовая инфляция в России по состоянию на 21 октября составила 8,52%. А неделей ранее, 14 октября, она была 8,51%.

При этом ключевая ставка – главный инструмент Центробанка России в борьбе с ростом цен. В РФ инфляция сейчас в 25 раз ниже, чем в Аргентине, но в 15 раз выше, чем в Китае. Регулятор уже больше года повышает ставку, делая процент по кредитам и депозитам выше.

Насколько такая стратегия эффективна в борьбе с инфляцией – в программе "Деньги 24. Итоги".