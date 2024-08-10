"Деньги 24. Итоги": ключевую ставку могли поднять до 19–20%

В программе "Деньги 24. Итоги" рассказали о главных экономических новостях недели. Так, некоторое время назад Центробанк повысил ставку до 18% годовых.

Однако некоторые директора считали, что ее было необходимо поднять до 19–20%. Контраргументом такого решения стал риск того, что граждане бы быстро осознали, что эта ставка является максимально высокой из возможных, и начали бы ждать скорешего снижения. Однако эти ожидания могли оказаться неоправданными.

