Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": ключевую ставку могли поднять до 19–20%

"Деньги 24. Итоги": ключевую ставку могли поднять до 19–20%

Центробанк рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка

"Яндекс Лавка" открыла оффлайн магазин в Москве

"Время новых": подарки из карамели Born to Bon

Почти 4 тыс проектов создали за год участники "Академии инноваторов"

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

"Это Москва. Бизнес": технология стиля

Московский гарантийный фонд выделил около 23 млрд рублей на развитие бизнеса

В России отметили рост спроса на покупку готовой еды в супермаркетах

"Деньги 24": почему в России резко выросли цены на авиабилеты

В программе "Деньги 24. Итоги" рассказали о главных экономических новостях недели. Так, некоторое время назад Центробанк повысил ставку до 18% годовых.

Однако некоторые директора считали, что ее было необходимо поднять до 19–20%. Контраргументом такого решения стал риск того, что граждане бы быстро осознали, что эта ставка является максимально высокой из возможных, и начали бы ждать скорешего снижения. Однако эти ожидания могли оказаться неоправданными.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидео
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика