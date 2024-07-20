"Деньги 24. Итоги": как взаимодействовать с активами в иностранной валюте в РФ

В программе "Деньги 24. Итоги" рассказали о главных экономических новостях недели. Так, в России наблюдается рост ставок по вкладам, при этом граждане хранят часть сбережений в иностранной валюте. Если сбережения хранятся подобным образом, то можно заработать на активах с юанями.

Также стало известно, что после завершения программы льготной ипотеки застройщики стали предлагать свои финансовые схемы покупки новых квартир. Об этом – в программе "Деньги 24. Итоги".