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20 июля, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": как взаимодействовать с активами в иностранной валюте в РФ

"Деньги 24. Итоги": как взаимодействовать с активами в иностранной валюте в РФ

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В программе "Деньги 24. Итоги" рассказали о главных экономических новостях недели. Так, в России наблюдается рост ставок по вкладам, при этом граждане хранят часть сбережений в иностранной валюте. Если сбережения хранятся подобным образом, то можно заработать на активах с юанями.

Также стало известно, что после завершения программы льготной ипотеки застройщики стали предлагать свои финансовые схемы покупки новых квартир. Об этом – в программе "Деньги 24. Итоги".

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экономикавидеоЕвгений Беляков
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