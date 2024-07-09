09 июля, 14:40Экономика
"Деньги 24": ЦБ может одобрить использование стейблкоинов для международных расчетов
Многие российские компании из-за западных санкций испытывают сложности с оплатой внешнеторговых контрактов. Вследствие этого задерживаются поставки товаров в Россию из-за границы.
Как заявил зампредседателя Центробанка Алексей Гузнов, регулятор рассматривает возможность использования стейблкоинов для международных транзакций. По мнению властей, этот механизм может стать простым и удобным способом обойти наложенные на Россию санкции.
Подробнее – в программе "Деньги 24".