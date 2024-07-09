Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 14:40

Экономика

"Деньги 24": ЦБ может одобрить использование стейблкоинов для международных расчетов

"Деньги 24": ЦБ может одобрить использование стейблкоинов для международных расчетов

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Собянин: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Столичные кондитеры увеличили выпуск продукции в 2 раза с прошлого года

"Деньги 24": об ускорении годовой инфляции в России

Собянин выделил субсидии на профобучение сотрудников компаний

Собянин: в Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов

Собянин заявил о запуске льготного кредитования для строительства спортобъектов

"Деньги 24. Итоги": количество заявок на программу льготной ипотеки выросло на 30%

Новости часа: выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое за три года

Многие российские компании из-за западных санкций испытывают сложности с оплатой внешнеторговых контрактов. Вследствие этого задерживаются поставки товаров в Россию из-за границы.

Как заявил зампредседателя Центробанка Алексей Гузнов, регулятор рассматривает возможность использования стейблкоинов для международных транзакций. По мнению властей, этот механизм может стать простым и удобным способом обойти наложенные на Россию санкции.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика