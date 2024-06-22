"Деньги 24. Итоги": почему рубль резко укрепился на рынке

После введения 12 июня Минфином США санкций против Мосбиржи и ее дочерних организаций рубль заметно укрепился. К 20 июня официальный курс американской валюты, установленный по новой методике ЦБ РФ, снизился сразу на 5%, до 82,63 рублей за доллар, европейская валюта снизилась на 4,5%, до 89 рублей за евро.

21 июня курсы доллара и евро подросли, но все равно остаются значительно ниже, чем были до санкций 12 июня. Что будет с курсом дальше – в программе "Деньги 24".

