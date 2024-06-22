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Новости

22 июня, 15:00

Экономика

"Деньги 24. Итоги": почему рубль резко укрепился на рынке

"Деньги 24. Итоги": почему рубль резко укрепился на рынке

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После введения 12 июня Минфином США санкций против Мосбиржи и ее дочерних организаций рубль заметно укрепился. К 20 июня официальный курс американской валюты, установленный по новой методике ЦБ РФ, снизился сразу на 5%, до 82,63 рублей за доллар, европейская валюта снизилась на 4,5%, до 89 рублей за евро.

21 июня курсы доллара и евро подросли, но все равно остаются значительно ниже, чем были до санкций 12 июня. Что будет с курсом дальше – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков
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