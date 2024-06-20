"Деньги 24": кто будет востребован на российском рынке труда

Через 10 лет на рынке труда будет много выпускников ВУЗов, которые окажутся не нужны российской экономике. К таким выводам пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочногопрогнозирования (ЦМАКП). Они отметили, что к 2034 году в РФ будет не хватать свыше 3,5 миллиона представителей рабочих профессий.

На каких специалистов растет спрос, а кому будет сложно найти работу? Чем колледжи оказались лучше ВУЗа? Об этом – в программе "Деньги 24".