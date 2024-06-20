Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 14:40

Общество

"Деньги 24": кто будет востребован на российском рынке труда

"Деньги 24": кто будет востребован на российском рынке труда

Новости часа: десятибалльный шторм прошел по Москве 20 июня

Десятибалльный шторм прошел по Москве днем 20 июня

Москва 24 решила провести эксперимент с мерной колбой

Сильный ветер сохранится в Москве до вечера 20 июня

Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Пассажиры поделились, как добирались до аэропорта Шереметьево в непогоду

Десятибалльный шторм прошел в Москве 20 июня

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Телеканал Москва 24 подготовил опыт, чтобы проверить количество осадков 20 июня

Через 10 лет на рынке труда будет много выпускников ВУЗов, которые окажутся не нужны российской экономике. К таким выводам пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочногопрогнозирования (ЦМАКП). Они отметили, что к 2034 году в РФ будет не хватать свыше 3,5 миллиона представителей рабочих профессий.

На каких специалистов растет спрос, а кому будет сложно найти работу? Чем колледжи оказались лучше ВУЗа? Об этом – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществообразованиеэкономикавидеоЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика