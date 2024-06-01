"Деньги 24. Итоги": Минфин предложил ввести льготы для родителей с двумя и более детьми

В министерстве финансов РФ предложили дать родителям двух и более детей возможность вернуть 7% от уплаченного НДФЛ. Чтобы получить такой налоговый кешбэк, среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.

При этом Минтруд уточнил, что учитываться будет прожиточный минимум, установленный в конкретном регионе. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".