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01 июня, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": Минфин предложил ввести льготы для родителей с двумя и более детьми

"Деньги 24. Итоги": Минфин предложил ввести льготы для родителей с двумя и более детьми

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В министерстве финансов РФ предложили дать родителям двух и более детей возможность вернуть 7% от уплаченного НДФЛ. Чтобы получить такой налоговый кешбэк, среднедушевой доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.

При этом Минтруд уточнил, что учитываться будет прожиточный минимум, установленный в конкретном регионе. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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