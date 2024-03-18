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18 марта, 14:40

Транспорт

"Деньги 24": у столичных автодилеров почти закончились машины на складах

"Деньги 24": у столичных автодилеров почти закончились машины на складах

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На складах московских автодилеров заканчиваются излишки машин. В связи с этим эксперты считают, что скоро могут закончиться и скидки, которые столичные автосалоны предоставляли в начале года.

Как изменятся цены на автомобили? Как на них могут повлиять новые правила ввоза машин по параллельному импорту, которые заработают с 1 апреля? Стоит ли до конца марта спешить в автосалоны? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
транспортавтовидеоЕвгений Беляков
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