"Деньги 24": у столичных автодилеров почти закончились машины на складах

На складах московских автодилеров заканчиваются излишки машин. В связи с этим эксперты считают, что скоро могут закончиться и скидки, которые столичные автосалоны предоставляли в начале года.

Как изменятся цены на автомобили? Как на них могут повлиять новые правила ввоза машин по параллельному импорту, которые заработают с 1 апреля? Стоит ли до конца марта спешить в автосалоны? Об этом – в программе "Деньги 24".