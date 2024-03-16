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16 марта, 09:00

Экономика

"Деньги 24. Итоги": спрос на аренду жилья в Москве вырос на фоне высоких ипотечных ставок

"Деньги 24. Итоги": спрос на аренду жилья в Москве вырос на фоне высоких ипотечных ставок

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Ведущий программы "Деньги 24. Итоги" Константин Цыганков ответил на вопросы о финансах.

Из-за высоких ставок по ипотеке, а также введенных Центробанком ограничений по выдаче кредита, спрос на аренду жилья в Москве значительно вырос, а предложение сократилось. Участники рынка считают, что арендные ставки близки к своему пределу, так как скоро потенциальные наниматели уже не смогут себе позволить снять квартиру по завышенным ценам.

Тем временем Россия готовит обмен замороженными активами инвесторов. Кроме того, рынок онлайн кинотеатров продолжает стремительно расти по прибыли и подписчикам, а курс биткоина превысил отметку в 70 тысяч долларов.

Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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