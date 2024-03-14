"Деньги 24": московские IT-компании увеличили обороты почти на 20% в 2023 году

За 2023 год московские IT-компании увеличили обороты почти на 20% до уровня в 3,5 триллиона рублей. Почти две трети от этого объема приходится на разработчиков ПО. Остальные – это создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы веб-платформ и другие.

В столице сосредоточено от семи до восьми тысяч компаний из сферы IT – это треть от общего числа таких организаций в стране. Кроме того, в городе функционируют шесть специализированных технопарков.

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