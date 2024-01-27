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27 января, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": банки начали выдавать потребкредиты по новым правилам

"Деньги 24. Итоги": банки начали выдавать потребкредиты по новым правилам

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Российские банки начали выдавать потребительские кредиты по новым правилам. Они обязывают кредитора указывать в графике не только платежи по кредиту, то есть сумму долга и проценты, но и платежи за дополнительные услуги и работы, которые выступают условием выдачи кредита или влияют на эти условия.

Так заемщики смогут лучше понимать, сколько и за что они платят банку. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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экономикафинансывидеоЕвгений Беляков
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