"Деньги 24. Итоги": банки начали выдавать потребкредиты по новым правилам

Российские банки начали выдавать потребительские кредиты по новым правилам. Они обязывают кредитора указывать в графике не только платежи по кредиту, то есть сумму долга и проценты, но и платежи за дополнительные услуги и работы, которые выступают условием выдачи кредита или влияют на эти условия.

Так заемщики смогут лучше понимать, сколько и за что они платят банку. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".