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07 ноября, 17:35

Экономика

"Деньги 24": ставки по ипотеке в крупных банках РФ превысили 16% годовых

"Деньги 24": ставки по ипотеке в крупных банках РФ превысили 16% годовых

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Ставки по ипотеке в крупных российских банках превысили 16% годовых. Это произошло после того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%.

Что в таких условиях ждет вторичный рынок жилья в столице? Как быть тем москвичам, кто хочет купить готовое жилье и что делать тем, кто планировал продать свою квартиру? И есть ли варианты решить квартирный вопрос без участия ипотеки? Об этом – в программе "Деньги 24".

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экономиканедвижимостьвидеоКонстантин Цыганков
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