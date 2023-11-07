"Деньги 24": ставки по ипотеке в крупных банках РФ превысили 16% годовых

Ставки по ипотеке в крупных российских банках превысили 16% годовых. Это произошло после того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%.

Что в таких условиях ждет вторичный рынок жилья в столице? Как быть тем москвичам, кто хочет купить готовое жилье и что делать тем, кто планировал продать свою квартиру? И есть ли варианты решить квартирный вопрос без участия ипотеки? Об этом – в программе "Деньги 24".