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27 сентября, 14:40

Экономика

"Деньги 24": россияне начали получать уведомления на уплату имущественных налогов

"Деньги 24": россияне начали получать уведомления на уплату имущественных налогов

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Россияне начали получать уведомление об уплате имущественных налогов. До конца октября 70,6 миллиона налоговых уведомлений будут направлены гражданам по почте заказными письмами или размещены в личном кабинете налогоплательщика и в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Насколько за год изменились суммы, которые граждане должны уплатить в бюджет? И как при уплате налогов не попасться на уловки мошенников? Об этом – в программе "Деньги 24".

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экономикавидеоЕвгений Беляков
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