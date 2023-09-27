"Деньги 24": россияне начали получать уведомления на уплату имущественных налогов

Россияне начали получать уведомление об уплате имущественных налогов. До конца октября 70,6 миллиона налоговых уведомлений будут направлены гражданам по почте заказными письмами или размещены в личном кабинете налогоплательщика и в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Насколько за год изменились суммы, которые граждане должны уплатить в бюджет? И как при уплате налогов не попасться на уловки мошенников? Об этом – в программе "Деньги 24".