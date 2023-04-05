"Деньги 24": эксперт объяснил, почему курс рубля стал слабеть при дорожающей нефти

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снизился по отношению к юаню и евро, но повысился против доллара. Об этом говорят данные торгов. При этом нефть подорожала более чем на 5% после решения стран ОПЕК+.

Почему рубль слабеет при дорожающей нефти? Как долго это может продолжаться? Что можно сделать с валютными накоплениями на данный момент? Об этом – в программе "Деньги 24".