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Экономика

"Деньги 24": эксперт объяснил, почему курс рубля стал слабеть при дорожающей нефти

"Деньги 24": эксперт объяснил, почему курс рубля стал слабеть при дорожающей нефти

Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

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В столице поменяли вывеску магазина Zara на Кузнецком Мосту

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Новую вывеску повесили на флагманском магазине Zara на Кузнецком Мосту

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Сервис доставки PickPoint временно приостановил работу

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже снизился по отношению к юаню и евро, но повысился против доллара. Об этом говорят данные торгов. При этом нефть подорожала более чем на 5% после решения стран ОПЕК+.

Почему рубль слабеет при дорожающей нефти? Как долго это может продолжаться? Что можно сделать с валютными накоплениями на данный момент? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикафинансывидеоКонстантин Цыганков
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