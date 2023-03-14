"Деньги 24": банкротство американских банков

Три крупных банка закрылись в США. В Нью-Йорке прекратил деятельность Signature Bank, а финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank – это 16-й по величине банк в Штатах.

В США вкладчики выстраиваются в очереди, чтобы забрать свои деньги из банков. Такого развития событий не наблюдалось уже 15 лет.

Что стало причиной этой ситуации? И как она может повлиять на мировую экономику в целом и на Россию в частности? Об этом – в программе "Деньги 24".