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14:40

Экономика

"Деньги 24": банкротство американских банков

"Деньги 24": банкротство американских банков

Пункты выдачи Wildberries могут закрыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

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Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Три крупных банка закрылись в США. В Нью-Йорке прекратил деятельность Signature Bank, а финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank – это 16-й по величине банк в Штатах.

В США вкладчики выстраиваются в очереди, чтобы забрать свои деньги из банков. Такого развития событий не наблюдалось уже 15 лет.

Что стало причиной этой ситуации? И как она может повлиять на мировую экономику в целом и на Россию в частности? Об этом – в программе "Деньги 24".

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