07 марта, 14:40Общество
"Деньги 24": 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта
По данным опросов, 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта. Это результат нового исследования компании SuperJob.
Если сопоставить это с аналогичным опросом накануне 23 февраля, то можно отметить, что в России наступило гендерное равноправие. На День защитника Отечества никого не поздравляли 40% женщин.
Сколько денег собираются потратить мужчины на подарки в Международный женский день? Об этом – в программе "Деньги 24".
Программа: Деньги 24