"Деньги 24": 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта

По данным опросов, 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта. Это результат нового исследования компании SuperJob.

Если сопоставить это с аналогичным опросом накануне 23 февраля, то можно отметить, что в России наступило гендерное равноправие. На День защитника Отечества никого не поздравляли 40% женщин.

Сколько денег собираются потратить мужчины на подарки в Международный женский день? Об этом – в программе "Деньги 24".