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07 марта, 14:40

Общество

"Деньги 24": 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта

"Деньги 24": 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта

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По данным опросов, 39% мужчин не собираются никого поздравлять на 8 Марта. Это результат нового исследования компании SuperJob.

Если сопоставить это с аналогичным опросом накануне 23 февраля, то можно отметить, что в России наступило гендерное равноправие. На День защитника Отечества никого не поздравляли 40% женщин.

Сколько денег собираются потратить мужчины на подарки в Международный женский день? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
обществовидеоЕвгений Беляков
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