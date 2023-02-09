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Экономика

"Деньги 24": для чего торговые сети выпускают продукцию под собственными торговыми марками

"Деньги 24": для чего торговые сети выпускают продукцию под собственными торговыми марками

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Торговые сети придумали, чем заменить товары ушедших из России иностранных брендов. Ритейлеры сами выпускают продукцию под собственными торговыми марками. Это уже не только продукты, но и другие товары массового спроса – от электроники до одежды и обуви.

Что такое СТМ? Зачем это нужно торговым сетям? И стоит ли потребителям доверять таким маркам? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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