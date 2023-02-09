11:35Экономика
"Деньги 24": для чего торговые сети выпускают продукцию под собственными торговыми марками
Торговые сети придумали, чем заменить товары ушедших из России иностранных брендов. Ритейлеры сами выпускают продукцию под собственными торговыми марками. Это уже не только продукты, но и другие товары массового спроса – от электроники до одежды и обуви.
Что такое СТМ? Зачем это нужно торговым сетям? И стоит ли потребителям доверять таким маркам? Подробнее – в программе "Деньги 24".
Программа: Деньги 24