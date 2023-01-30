"Деньги 24": специалисты рассказали об ипотечном пузыре

Рейтинговые агентства заметили признаки ипотечного пузыря в России в январе. Ипотечный пузырь – это ситуация на рынке недвижимости, при которой быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к увеличению просроченной задолженности, падению цен на жилье и, как следствие, обвалу ипотечного рынка.

Действительно ли сейчас на рынке есть признаки такого пузыря? Что его надувает и чем он может быть страшен для экономики? Подробнее – в программе "Деньги 24".