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Экономика

"Деньги 24": специалисты рассказали об ипотечном пузыре

"Деньги 24": специалисты рассказали об ипотечном пузыре

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Рейтинговые агентства заметили признаки ипотечного пузыря в России в январе. Ипотечный пузырь – это ситуация на рынке недвижимости, при которой быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к увеличению просроченной задолженности, падению цен на жилье и, как следствие, обвалу ипотечного рынка.

Действительно ли сейчас на рынке есть признаки такого пузыря? Что его надувает и чем он может быть страшен для экономики? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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