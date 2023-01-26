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Общество

"Деньги 24": россиянам предложили устанавливать самозапрет на кредиты

"Деньги 24": россиянам предложили устанавливать самозапрет на кредиты

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В России хотят помочь должникам. Так, в Госдуму внесут законопроект, позволяющий гражданам России через портал "Госуслуги" установить самозапрет на взятие кредитов и займов.

Согласно законопроекту, граждане смогут выставлять себе запрет или ограничение на получение займов или кредитов через госуслуги. Этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, что позволит банкам видеть выставленные ограничения на кредитование.

Подобная мера позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан для получения кредитов. Подробнее – в программе "Деньги 24".

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обществовидеоКонстантин Цыганков
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