"Деньги 24": россиянам предложили устанавливать самозапрет на кредиты

В России хотят помочь должникам. Так, в Госдуму внесут законопроект, позволяющий гражданам России через портал "Госуслуги" установить самозапрет на взятие кредитов и займов.

Согласно законопроекту, граждане смогут выставлять себе запрет или ограничение на получение займов или кредитов через госуслуги. Этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, что позволит банкам видеть выставленные ограничения на кредитование.

Подобная мера позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан для получения кредитов. Подробнее – в программе "Деньги 24".