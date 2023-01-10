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Экономика

"Деньги 24": российские банки начали ужесточать условия по ипотечным кредитам

"Деньги 24": российские банки начали ужесточать условия по ипотечным кредитам

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В России банки начали ужесточать условия по ипотечным кредитам. Например, Сбербанк, на долю которого приходится примерно половина всей ипотеки в стране, повысил ставки на 0,5 процентного пункта. Теперь взять кредит на покупку как первичного, так и вторичного жилья можно в лучшем случае под 10,9% годовых. Кредитные организации объясняют причины повышения ставок текущими рыночными условиями.

Растут в большинстве банков и ставки по льготной ипотеке – в пределах одного процентного пункта. Подробнее – в программе "Деньги 24".

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экономикавидеоКонстантин Цыганков
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