"Деньги 24": Центробанк ограничит выдачу высокорискованных кредитов с 1 января 2023 года

Как показал опрос, проведенный компанией Unicom, 72% россиян испытывают нехватку денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. При этом больше 50% респондентов воздержатся от кредита на праздники. Еще 25% опрошенных находятся в раздумьях и будут смотреть по ситуации, брать деньги у банка в долг или нет, чтобы порадовать себя и близких на Новый год.

Дело в том, что с 1 января 2023 года Центробанк ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Это означает, что ставки по потребительским кредитам для населения станут выше, а требования к тем, кто хочет получить заем, будут жестче. Об этом – в программе "Деньги 24".