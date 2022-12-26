Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:40

Экономика

"Деньги 24": Центробанк ограничит выдачу высокорискованных кредитов с 1 января 2023 года

"Деньги 24": Центробанк ограничит выдачу высокорискованных кредитов с 1 января 2023 года

Новости часа: два человека погибли в результате аварии на МКАД

Новости часа: Путин назвал успешным товарооборот между странами СНГ

"Актуальный репортаж": когда доставят посылки из Китая

Компания Gloria Jeans открыла свои магазины на месте H&M

Российская компания Gloria Jeans открыла свои магазины на месте H&M

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Российский ретейлер Gloria Jeans начал открывать свои магазины на месте H&M

Песков назвал неприемлемыми потолки цен на энергоресурсы

"Актуальный репортаж": "Л'Окситан" снова поменяет название своего бизнеса в России

Как показал опрос, проведенный компанией Unicom, 72% россиян испытывают нехватку денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. При этом больше 50% респондентов воздержатся от кредита на праздники. Еще 25% опрошенных находятся в раздумьях и будут смотреть по ситуации, брать деньги у банка в долг или нет, чтобы порадовать себя и близких на Новый год.

Дело в том, что с 1 января 2023 года Центробанк ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Это означает, что ставки по потребительским кредитам для населения станут выше, а требования к тем, кто хочет получить заем, будут жестче. Об этом – в программе "Деньги 24".

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикафинансывидеоКонстантин Цыганков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика