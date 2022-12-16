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Экономика

"Деньги 24": новая ключевая ставка Центробанка

"Деньги 24": новая ключевая ставка Центробанка

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Стало известно, что ключевая ставка Центробанка осталась на прежнем уровне – 7,5% годовых. Таков итог последнего в 2022 году заседания совета директоров ЦБ.

Ключевая ставка Банка России – это ориентир стоимости денег в экономике. Исходя из этой ставки регулятор дает деньги в долг коммерческим банкам, когда им это нужно, или принимает от них деньги для хранения на краткосрочных депозитах. Подробнее о работе ЦБ – в программе "Деньги 24".

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