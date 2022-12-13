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Экономика

"Деньги 24": в ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ

"Деньги 24": в ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ

Курс евро поднялся до 67 рублей впервые с 30 мая

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ компенсируют расходы – Мишустин

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Представители Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, проект вернули на доработку. Но Россия – не единственная проблема Европы.

По данным Bloomberg, 12 европейских стран потребовали снизить потолок цен на газ, который предложила Еврокомиссия. Министры энергетики Евросоюза должны принять это судьбоносное решение, чтобы потолок цен на газ начал действовать с 2023 года.

Сможет ли Европа согласовать лимит цен на газ? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков
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