Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Общество

"Деньги 24": москвичам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

"Деньги 24": москвичам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Сотрудники ГИБДД в Люберцах помогли водителю, у которого закончился бензин

ГД РФ планирует усложнить процедуру конфискации имущества коррупционеров

"Деньги 24": в России могут закрыться сотни торговых центров

Билеты на поезда дальнего следования вырастут в цене в РФ

В России могут появиться социальные няни

Спрос на елочные украшения в РФ вырос почти на 500%

Рекламные щиты возле Шереметьево стали причиной беспокойства о безопасности полетов

Челябинские воспитатели попросили обойтись в Новый год без костюмов американских героев

Врачи прогнозируют в РФ подъем заболеваемости корью и коклюшем

Собрать в этом году новогодний стол будет в среднем на 15–20% дороже, чем год назад. Об этом говорят эксперты.

Возможностей сэкономить на покупке продуктов в этом году будет намного больше, чем раньше. Что касается других символов Нового года – мандаринов и салата оливье – тут есть хорошие новости. По данным Руспродсоюза, мандарины в Москве сейчас на 10% дешевле, чем год назад. Снизилась и суммарная стоимость ингредиентов для оливье. Правда, в общей сложности, всего на полтора рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика