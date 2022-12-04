"Деньги 24": москвичам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Собрать в этом году новогодний стол будет в среднем на 15–20% дороже, чем год назад. Об этом говорят эксперты.

Возможностей сэкономить на покупке продуктов в этом году будет намного больше, чем раньше. Что касается других символов Нового года – мандаринов и салата оливье – тут есть хорошие новости. По данным Руспродсоюза, мандарины в Москве сейчас на 10% дешевле, чем год назад. Снизилась и суммарная стоимость ингредиентов для оливье. Правда, в общей сложности, всего на полтора рубля.

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