"Деньги 24": россияне перестали тратиться на одежду и технику

Россияне сейчас не очень охотно тратятся на одежду и технику. Растут расходы только на еду. Не помогли даже последние распродажи. По данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом количество покупателей во время ноябрьского сейла снизилось на треть.

Как себя в таком случае чувствуют торговые центры и стрит-ритейл и как сэкономить на шопинге – расскажет экономический обозреватель Константин Цыганков в программе "Деньги 24".