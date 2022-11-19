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Экономика

"Деньги 24": россияне перестали тратиться на одежду и технику

"Деньги 24": россияне перестали тратиться на одежду и технику

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Россияне сейчас не очень охотно тратятся на одежду и технику. Растут расходы только на еду. Не помогли даже последние распродажи. По данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом количество покупателей во время ноябрьского сейла снизилось на треть.

Как себя в таком случае чувствуют торговые центры и стрит-ритейл и как сэкономить на шопинге – расскажет экономический обозреватель Константин Цыганков в программе "Деньги 24".

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