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"Деньги 24": таможенные правила

"Деньги 24": таможенные правила

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В 2022 году россияне почти восемь тысяч раз пытались незаконно провезти наличные средства через границу. Причем многие даже не понимали, что действуют нелегально: люди часто не разбираются в запутанных таможенных правилах.

Как случайно не стать контрабандистом, отправляясь в отпуск или командировку? Что и в каких количествах можно ввозить и вывозить, а что нельзя? И как таможенники вычисляют нарушителей? Об этом – в программе "Деньги 24".

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