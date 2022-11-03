"Деньги 24": таможенные правила

В 2022 году россияне почти восемь тысяч раз пытались незаконно провезти наличные средства через границу. Причем многие даже не понимали, что действуют нелегально: люди часто не разбираются в запутанных таможенных правилах.

Как случайно не стать контрабандистом, отправляясь в отпуск или командировку? Что и в каких количествах можно ввозить и вывозить, а что нельзя? И как таможенники вычисляют нарушителей? Об этом – в программе "Деньги 24".