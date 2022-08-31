"Деньги 24": банки вновь начали платить повышенный кешбэк за покупки по картам

Банки вновь начинают платить повышенный кешбэк за покупки по картам.

Что позволило банкирам возвращать клиентам больше денег за шоппинг? И насколько в принципе сейчас выгодно тратить накопления таким способом? Об этом – в программе "Деньги 24".