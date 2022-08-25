"Деньги 24": новый этап программы туристического кешбэка

25 августа стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Продажи туров продлятся до 10 сентября. Главное условие – отдых нужно оплатить картой платежной системы "Мир".

Сколько средств потом удастся вернуть? И как еще можно сэкономить, путешествуя в бархатный сезон? Об этом – в программе "Деньги 24".