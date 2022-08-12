"Деньги 24": "мутные" финансовые продукты

Это как вклад, только доходность выше. Примерно с такой формулировкой менеджеры в банках вновь активно предлагают гражданам вложить деньги в финансовые продукты, которые даже в Центробанке называют "мутными".

Что именно они навязывают? Какие есть риски? И что делать, если человека убедили в них вложиться? Об этом – в программе "Деньги 24".