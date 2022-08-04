"Деньги 24": последствия решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 100 тыс баррелей

Страны-участницы ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи на 100 000 баррелей в сутки. В Reuters заявили, что это количество нефти потребляется миром за 86 секунд. Западная пресса сравнивает такое увеличение с оскорблением США.



Как это решение повлияет на экономику России? Об этом – в программе "Деньги 24".

