"Деньги 24": новый список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию

Минпромторг внес изменения в список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию.

Какие компании попали в новый перечень? Кто из производителей добивается изъятия своей продукции из списка? И каков вообще потенциальный объем параллельного импорта в РФ?

Об этом – в программе Деньги 24.