"Деньги 24": страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота РФ

Страны G7 договорились ввести запрет на импорт российского золота. В ближайшее время к этой мере может присоединиться и Евросоюз.

Кроме того, в американском Минфине предложили новые нефтяные санкции в отношении России. Как на Москву повлияют эти ограничения? Почему, несмотря на все происходящее, рубль продолжает укрепляться? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

