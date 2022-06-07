"Деньги 24": перевозка товаров в России

Перевозка товаров по России резко подешевела. Для рядовых потребителей это несомненно благо, а для самих грузовых компаний это стало проблемой. Некоторые из них уже оказались на грани банкротства.

Почему так получилось? Можно ли сделать так, чтобы тарифы не росли и перевозчики не разорялись? Об этом – в программе "Деньги 24".