"Деньги 24": новые санкции на нефть из России

ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщает Financial Times. Предполагается, что такие суда не смогут даже заходить в порты для разгрузки.

О том, кому и как Россия будет продавать нефть, – в эфире программы "Деньги 24".