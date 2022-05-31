"Деньги 24": Европа не может согласовать шестой пакет санкций против РФ

Европа все никак не может согласовать очередной пакет санкций против России. И главный камень преткновения – это российская нефть. С одной стороны, по данным Reuters, принципиальное согласие на эмбарго Евросоюзом согласовано.

Однако, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, как раз по нефти нет никакой договоренности. Об этом – в программе "Деньги 24".