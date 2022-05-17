"Весна": российские банки попросили ЦБ отсрочить введение новых банкнот

Российские банкиры попросили ЦБ отложить ввод модернизированных рублевых купюр. Причина – проблемы с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования – банкоматов и кассовой техники.

Из-за санкций зарубежные производители, на долю которых приходится больше 60% банкоматов в стране, прекратили предоставлять свои услуги в России. А кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной.

Что в связи с этим планируют предпринять банки? Как это отразится на россиянах? Какие есть перспективы заменить иностранную технику? Об этом – в программе "Весна".