"Весна": производство хмеля в России

В России могут отменить ввозные пошлины на хмель и обнулить НДС на импортное оборудование для пивоваренных заводов. Все для того, чтобы поддержать отечественных производителей пива, которые обеспечивают 800 тысяч рабочих мест и дают около 1% в ВВП страны.

Отрасль столкнулась с целым ворохом проблем, главная из которых – поставки хмеля. 90% хмеля привозят из-за рубежа.

Надолго ли хватит запасов? Что и кто должен предпринять, чтобы увеличить производства хмеля в России? Каковы в целом перспективы отрасли после ухода многих транснациональных компаний?

Об этом – в программе "Весна".

