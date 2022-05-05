"Весна": речные круизы

Россияне заменили перелеты речными круизами. На фоне общего спада в туристической отрасли их востребованность выросла на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

По данным Ростуризма, речные туры уже приобрели 100 тысяч человек. Ожидается, что до конца сезона эта цифра может составить 700 тысяч пассажиров.

Готова ли отрасль к резкому наплыву клиентов? Позволяет ли инфраструктура и флот увеличить количество круизов? Сколько стоят новые отечественные круизные суда и как долго они будут окупаться? Какие есть варианты перестроиться под новые условия?

Об этом – в программе "Весна".