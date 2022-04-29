"Весна": новый торговый путь

Минпромторг составил список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя. Параллельный импорт должен обеспечить людей самым необходимым.

Что и как будут доставлять в страну? И не накроет ли Россию волна контрафакта? Об этом – в программе "Весна".

