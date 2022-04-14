"The City X ВГИК": дебютная анимация из ВГИКа

Гостем программы "The City" стал киновед Андрей Апостолов.

Ведущий Дмитрий Быков узнал у него, почему авторская российская мультипликация регулярно попадает в шорт-листы международных премий, но испытывает недостаток маркетинга в России.

Об этом – в "The City X ВГИК".