"Время новых. Шоу": растительное молоко

Видов альтернативного молока становится на прилавках все больше. Какое действительно может стать полноценной заменой коровьему молоку? Почему нельзя доверять ярким надписям на упаковке, а читать состав обязательно?

Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали разные варианты растительных напитков и рассказали, какое стоит включить в рацион, а какое только испортит капучино. Подробности – в программе "Время новых. Шоу".