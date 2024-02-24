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24 февраля, 18:00

Общество

"Время новых. Шоу": растительное молоко

"Время новых. Шоу": растительное молоко

Новости часа: Главархив Москвы представил выставку к Дню защитника Отечества

Новости часа: в столице побит рекорд высоты сугробов 120-летней давности

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" стартовал в Москве

Новости часа: график движения поездов изменили на Рижском и Курском направлениях МЦД-2

До 3 градусов тепла ожидается в Москве 24 февраля

Новости часа: почти 4,5 тыс новых вагонов закупили для Центрального транспортного узла

Сугробы в Москве выросли до 63 сантиметров 23 февраля

Путин поздравил россиян c Днем защитника Отечества

Российские офицеры встретились с школьниками и юнармейцами в Музее вооруженных сил

Видов альтернативного молока становится на прилавках все больше. Какое действительно может стать полноценной заменой коровьему молоку? Почему нельзя доверять ярким надписям на упаковке, а читать состав обязательно?

Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали разные варианты растительных напитков и рассказали, какое стоит включить в рацион, а какое только испортит капучино. Подробности – в программе "Время новых. Шоу".

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