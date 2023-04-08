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Общество

"Время новых. Шоу": готовый чизкейк

"Время новых. Шоу": готовый чизкейк

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Песочное тесто и творожная начинка – чизкейк продолжает возглавлять списки самых популярных десертов. Блюдо можно купить не только в кофейнях и кондитерских, но в супермаркетах и даже на маркетплейсах. Чем промышленный продукт отличается от свежеприготовленного, что должно быть в составе качественного пирога и по каким критериям его выбирать – расскажут в шоу "Время новых". Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали чизкейки от разных брендов и сейчас поделятся впечатлениями.

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