"Время новых. Шоу": готовый чизкейк

Песочное тесто и творожная начинка – чизкейк продолжает возглавлять списки самых популярных десертов. Блюдо можно купить не только в кофейнях и кондитерских, но в супермаркетах и даже на маркетплейсах. Чем промышленный продукт отличается от свежеприготовленного, что должно быть в составе качественного пирога и по каким критериям его выбирать – расскажут в шоу "Время новых". Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали чизкейки от разных брендов и сейчас поделятся впечатлениями.