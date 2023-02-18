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Общество

"Время новых. Шоу": Глазированные сырки

"Время новых. Шоу": Глазированные сырки

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А есть ли творог… в глазированных сырках? Как выяснили ведущие шоу "Время новых", этим вопросом стоит задаваться всякий раз перед покупкой.

Чем производители могут заменять основной ингредиент, в каких случаях это является нарушением, а в каких – нормой? И что должно быть в составе идеального продукта? Дарья Филиппова с командой экспертов перепробовали десятки глазированных сырков и готовы поделиться секретами выбора.

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