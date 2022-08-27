"ГОСТ шоу": выбираем лисички

Паста, суп, ризотто, пицца, драники, пироги – в какие только блюда ни добавляют лисички. Эти грибы – самый популярный сезонный продукт. Во многих ресторанах даже есть специальное меню.

На что смотреть перед покупкой грибов, если кулинарные шедевры хочется повторить у себя на кухне? Почему важно знать их происхождение? И как не перепутать настоящие лисички с ложными? Ответы на эти вопросы – в программе "ГОСТ шоу".